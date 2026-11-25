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„Ve čtvrtek 26. 11. se během dopoledne a odpoledne rozšíří od jihu na většinu území sněžení. Na jihu a jihovýchodě, později i na severovýchodě území, bude sněžení přechodně i vydatnější. Sněžení bude během noci na pátek pozvolna od jihozápadu slábnout,“ informují meteorologové.
Výstraha začne platit ve čtvrtek v 10 hodin pro jih a jihovýchod Česka, a to rovnou druhý (oranžový) stupeň. Ve 12 hodin se přidají další severnější oblasti (už se žlutou výstrahou) a od 17 hodin začne platit výstraha ve většině Česka kromě severozápadní poloviny Čech. Oranžová výstraha platí nově také v celém Moravskoslezském kraji a na Jesenicku.
Výstraha končí v pátek ráno. V jižních částech Česka již v 6 hodin ráno, jinde v 9 hodin dopoledne a v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku platí až do 12 hodin.
Celkem se očekává, že nasněží 3 až 10 cm v oblastech se žlutou výstrahou a v oblastech s oranžovou výstrahou by mohlo nasněžit 8 až 20 cm. Zejména odpoledne a večer může být sněžení i intenzivnější. Může nasněžit kolem 2 cm za hodinu.
„Vzhledem k tomu, že se jedná o první výraznější sněžení letošní zimy, očekáváme značné komplikace především v silniční dopravě,“ informuje ČHMÚ. Budou také hůře sjízdné a schůdné trasy a komunikace a bude docházet k prodloužení doby dojezdu a ke zpoždění ve veřejné dopravě. Při intenzivním sněžení bude docházet také ke zhoršení viditelnosti.