Německo zpřísňuje kontroly cestujících Čechů

Tato skutečnost komplikuje především situaci pendlerům, kteří budou muset častěji podstupovat testy. Bavorsko a Sasko vůči nim budou přistupovat rozdílně. Zatímco Sasko bude žádat po pendlerech dva testy na koronavirus týdně, pro vstup do Bavorska se budou muset čeští přeshraniční pracovníci od pondělí nechat testovat každých 48 hodin.

Hlavním omezením pro běžné cesty do Německa je to, že při příjezdu z vysoce rizikové oblasti je nyní nezbytné mít u sebe negativní test, který již není možné nechat si vyhotovit až po příjezdu. I při negativním testu přitom musí lidé nastoupit do desetidenní karantény, kterou ale lze ukončit dalším negativním testem nejdříve po pěti dnech izolace.