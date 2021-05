Německo začne od června s očkováním dětí od 12 let

Německo začne od června s vakcinací dětí od 12 let, uvedla ve čtvrtek kancléřka Angela Merkelová. Cílem vlády je, aby od září mohla začít výuka ve školách bez omezení. Evropská léková agentura (EMA) by měla vakcínu od Pfizeru pro děti od 12 let schválit ještě v pátek.