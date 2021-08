Německo má přísný plán. Negativní test už stačit nebude

Vláda počítá s tím, že od začátku či nejpozději poloviny září nezávisle na incidenci se lidé bez potvrzení o očkování, prodělání onemocnění covid-19 v posledním půlroce či negativním testu nebudou moci ubytovat v hotelech, penzionech či kempech. Nebudou moci jít do restaurace a jiných gastronomických zařízení a nebudou moci jít ke kadeřníkovi a využívat jiných služeb.

Tato opatření by měla platit plošně v celém Německu bez výjimek. V současné době jsou v některých spolkových zemích pravidla tak rozvolněná, že například v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Brémách, Hesensku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Dolním Sasku, Durynsku či Sasku neočkovaný člověk může do restaurace, aniž by musel předkládat test.