Němci chtějí zrušit bezplatné testy na koronavirus

„Do konce léta mají všichni šanci získat očkování. Je proto fér, že neočkovaní, když pojedou na dovolenou a půjdou do restaurace nebo do kina, si budou muset hradit antigenní nebo PCR testy sami. Přece není povinností společnosti, aby platila jednotlivcům za jejich neochotu nechat se očkovat,“ řekl Reinhardt. Politici by podle jeho slov měli jasně sdělit, jaké výhody v dlouhodobějším horizontu plynou pro ty, kteří se rozhodli pro očkování.