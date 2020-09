Nejvíc obětí koronaviru je v zemích s malou úmrtností na chřipku, tvrdí švédský epidemiolog

„Když zemře mnoho lidí na chřipku v zimě, zemře jich méně v letních vlnách veder. V tomto případě to byl covid-19, co způsobilo mnoho úmrtí,“ řekl Tegnell listu Dagens Nyheter.

„V zemích, které měly nízkou úmrtnost na chřipku v posledních dvou třech letech, jako je Švédsko, jsme viděli velmi vysokou úmrtnost na covid. Ti, kdo měli vysokou úmrtnost na chřipku, jako Norsko, měli malou úmrtnost na covid. Tento trend je vidět v několika zemích,“ dodal. Zmínil ale, že to není jediná příčina: „To nemůže být úplné vysvětlení, ale je to jeho část. Taky to vysvětluje vysoké počty mrtvých ve Velké Británii a v Belgii.“