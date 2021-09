Nejsi očkovaný, nedostaneš výplatu, platí pro francouzské zdravotníky

Ti, kteří se nenechali očkovat a nemohou to vysvětlit zdravotními důvody nebo nedávným proděláním nemoci covid-19, nemohou od středy vykonávat své zaměstnání. Zaměstnavatelé jim mohou zastavit vyplácení mzdy nebo je odvolat z práce. Nemohou s nimi ale ukončit pracovní poměr. Stanoví to covidový zákon, který rovněž upravuje povinnost prokázat se při vstupu do kulturních a volnočasových míst zdravotnickým pasem. Ti, kteří se chtějí očkovat v následujících dnech a využijí k tomu své volno, mohou v práci pokračovat.