Nejčernější polský scénář: 800 tisíc nákaz denně

Virolog Tomasz Wasik ze Slezské univerzity v Katovicích však v pondělí v TVN upozornil, že reálná čísla o přibývajících infekcích jsou ve skutečnosti několikanásobně vyšší. S odvoláním na zkoumání a analýzy odborníků zdůraznil, že omikron se v Polsku šíří šíleným nekontrolovaným tempem a že už brzy bude v zemi denně od 350 do 800 tisíc případů.

„Omikron je neuvěřitelně nakažlivý. Do poloviny března s ním přijdou do kontaktu všichni obyvatelé Polska (přes 38 milionů lidí). Na základě analýz evropských i polských institucí s 95procentní pravděpodobností bude denně v Polsku přibývat až do 800 tisíc nově infikovaných,“ uvedl Wasik.