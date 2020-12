Nechají se učitelé testovat? Zájem je spíše malý

Na naši školu poslala hygiena info kolem jedenácté dopoledne a seznam chtěli do druhého dne do 9 hodin. Stát někde ve frontě ostatních učitelů i z jiných škol a riskovat nakažení opravdu nebudu. S kombinovanou výukou nemám ani čas. Smysluplné testování bych viděla, kdyby do školy přišel jednou za týden ráno nějaký pracovník, odebral vzorky a oznámil, kdo už nemá učit, a šupajdil na další testy. Tato jednorázová akce mi přijde nesmyslná.

Mně to přijde zbytečné. Předevčírem jsem test absolvovala kvůli nástupu do nemocnice se synem a konzultovala to tam se sestřičkami - a informace, že teď momentálně pozitivní nejsem, je fajn. Ale vzhledem k tomu, že už za pár hodin to může být jinak, mi to přijde zbytečné.