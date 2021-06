Naočkujme chudé země v zájmu klimatického boje, burcují osobnosti

Bohaté země stojí podle nedělníku The Observer před volbou, zda zajistí přístup k očkovacím látkám pro chudé země, nebo ne. Pokud nezajistí, může to údajně zastavit pokrok v boji proti změnám klimatu. Britský premiér Boris Johnson proto v neděli vyzval, aby bohaté země pomohly do konce roku 2022 naočkovat obyvatelstvo celé planety.