Nakažení covidem mohou zaplnit pětinu JIP, k panice není důvod, říká šéf lůžkové péče

„Zatím jsme lehce pod rizikovým scénářem. To znamená, že těch dvacet procent v rámci ČR může být vyčerpáno napříč republikou do týdne nebo 14 dnů,“ řekl Právu v pondělí Vymazal.

„Neznamená to ale, že by se provoz v nemocnicích zastavil. Znamená to pouze omezení elektivní operativy, a to jen těch výkonů, které opravdu snesou odklad,“ zdůraznil.