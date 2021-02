Na hranicích v Rozvadově je osmikilometrová fronta, němečtí průmyslníci si zoufají

Přísné kontroly při vjezdu do Německa jsou důsledkem toho, že Německo zařadilo Českou republiku mezi oblasti s vysokým výskytem mutací koronaviru. Do Německa tak může vjet jen velmi omezená skupina lidí. Kromě občanů Německa a lidí s trvalým pobytem v Německu mají výjimku například nákladní dopravci, kteří ale rovněž musí mít aktuální negativní test. Výjimku z opatření mají také někteří pendleři.

Uzavření hranic způsobilo „chaos, který ve společnostech vede k velké nejistotě, pokud jde o jejich zásobovací situaci a také dostupnost zaměstnanců“, tvrdí Lang. Vyzval německou vládu, aby v zájmu zachování volného pohybu zboží dodržovala nařízení „zelených pruhů“ doporučená EU. „Hraniční přechody by měly zůstat otevřené pro všechna nákladní vozidla se zbožím,“ požaduje Lang.

Na dálnicích do Německa se tvoří mnohakilometrové kolony

Ostře kritizuje požadavek testů pro řidiče nákladních aut. „Požadovat negativní testy při vstupu do země od lidí zaměstnaných v dopravě a nákladní dopravě, aniž by byla zajištěna adekvátní zkušební infrastruktura na hranicích, je krátkozraké a má vliv na zásobování obyvatelstva a průmyslu,“ uvedl.

Engelhardt argumentuje tím, že před Vánocemi při kontrolách v anglickém Doveru bylo pozitivních jen 0,15 procenta řidičů. Pokud by se přesto po nich požadovaly koronavirové testy, měly by to být autotesty.