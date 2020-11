Mrazáky a tisíce mrtvých. Kočičí proroctví profesora Flegra se naštěstí nenaplňuje

„Na konci prázdnin jsme byli ve fantastické situaci a mohlo to tak zůstat, stačilo přijmout úplně jednoduchá opatření jako neotevírat střední školy, povinně všude v místnostech v budovách roušky - a myslím, že s těmito dvěma opatřeními a fungujícím trasovacím systémem bychom to udrželi až do listopadu pod kontrolou. V listopadu, nevím kdy, začne třetí vlna,“ říkal Flegr před měsícem.

„Milý Micíku, jestlipak víš, co je to déjà vu? ...Takové déjà vu nyní zažívám co chvíli, když poslouchám, jak se různí odborníci chystají rozvolňovat a usilovně odhadují, zda se to stihne ještě do konce listopadu, nebo až během prosince. Jenže já si bohužel moc dobře uvědomuji, kdy jsem stejný pocit zlého snu prožíval poprvé. Bylo to v létě, kdy nejspíš ti samí odborníci bilancovali za epidemií a moudře rozebírali, zda naše hospodářství stihne do konce roku dohnat ztráty způsobené epidemií. Stejně jako tehdy si i nyní nevěřícně říkám, proboha, to snad nemohou myslet vážně.“