Mobilní tým v Praze začal očkovat, zájem má 80 procent seniorů

Ráno vyjel tým z Městské polikliniky Praha, které jej ve spolupráci s Českým červeným týmem obsluhuje, do Fakultní nemocnice Bulovka vyzvednout vakcíny pro pondělní očkování. V pondělí zamířil do domova seniorů Dům u Agáty v Řeporyjích, kde během dne naočkuje 52 lidí. Ještě odpoledne přitom sanitka vyzvedne z Bulovky i dávky na další dny.

Rezervační systém pro očkování proti covidu-19 by měl být pro osoby nad 80 let spuštěn od 15. ledna.

„Je stále nejisté, kolik dávek budeme dostávat, stále se to mění. Doufám, že se to ustálí a že nebudeme v pozdějším období dostávat méně dávek, protože by to znamenalo i komplikace s očkováním druhé dávky,” dodala Johnová. Po očkování seniorů v pečovatelských domovech podle ní přijde na řadu dalších 60 tisíc, kteří žijí doma.