Míříme do doby temna, varuje zmocněnec WHO pro covid

Bohaté státy by měly věnovat vakcíny do rozvojových zemí. S takovým vzkazem vystoupil ve veřejnoprávním rádiu BBC britský lékař a zmocněnec Světové zdravotnické organizace (WHO) pro covid-19 David Nabarro. Většina světa teď podle něj kvůli neproočkované populaci míří do doby temna.