Miliardář Soros se obává konce EU, kritice neušla ani Čína či Trump

Devětaosmdesátiletý americký finančník a filantrop se obává o osud Evropské unie a kapitalismu v podobě, v jaké je dnes známe. Jako poslední důvod svých obav uvedl verdikt německého ústavního soudu, jenž minulý týden rozhodl o tom, že nákupy dluhopisů, kterými se Evropská centrální banka (ECB) snaží podpořit ekonomiku eurozóny, jsou částečně v rozporu s německou ústavou.

Německá centrální banka musí podle soudu nákupy dluhopisů v rámci programu ECB do tří měsíců přerušit, pokud ECB neprokáže, že jsou tyto nákupy zapotřebí, uvedla agentura Reuters.

Lidé jsou momentálně ovládáni strachem a to může ublížit institucím, národům a lidem obecně. George Soros

Soros se obává, že takové rozhodnutí by mohlo vytvořit precedens, kterého by se mohly chytit ostatní země jako Polsko či Maďarsko. „Mohly by se najednou rozhodnout, zda se budou řídit evropským právem, nebo vlastními soudy?” ptá se Soros řečnicky a potvrzuje, že rozhodnutí německého soudu bere velmi vážně.

„Obávám se o přežití Evropské unie. Byla v tvořivém procesu, tento proces však nebyl nikdy dokončen a to činí Evropu mimořádně zranitelnou. Zranitelnější než Spojené státy, protože je založena na zásadách právního státu. A kola spravedlnosti se pohybují jen pomalu, zatímco virus se šíří velmi rychle. To je pro EU velký problém,” myslí si Soros.

Před vývojem Evropské unie varoval už v minulosti. Například vloni přirovnal EU v komentáři pro deník Guardian k Sovětskému svazu před rozpadem.

„Pokud se neprobudí, Evropská unie skončí stejně jako Sovětský svaz v roce 1991,“ napsal Soros a zkritizoval tehdejší vedení EU.

Ovládá nás strach

Kromě obav o Evropskou unii se zaměřil Soros v rozhovoru na současnou situaci ohledně koronaviru. „Je to největší krize, kterou jsem ve svém životě zažil. Nedá se přirovnat k žádné jiné. Vyžaduje změnu lidského chování, narušuje to běžný život,” říká Soros, jehož překvapuje, jak nepřipravené byly na pandemii jednotlivé státy.

„Měli jsme tu už několik skutečně vážných zdravotních hrozeb. Prasečí chřipku dokonce nedávno, takže je skutečně ohromující, jak nepřipravené státy současná pandemie zasáhla,” uvedl Američan narozený v Maďarsku, podle nějž je klíčové přijít s funkční vakcínou.

„Poté bude potřeba naučit se vakcínu upravovat a reagovat na mutace viru, které pravděpodobně přijdou, stejně jako u běžné chřipky,” podotýká.

Podle Sorose už se společnost nevrátí do stejné situace, v jaké byla před pandemií. „To je skoro jisté. Ale je to také asi jediná věc, která jistá je. Nedá se odhadovat, jak se bude situace vyvíjet, a nemyslím si, že by to někdo mohlo vědět. Lidé jsou momentálně ovládáni strachem. To může ublížit institucím, národům a lidem obecně,” říká.

Souboj o vakcínu

Jako problém zmiňuje Soros rovněž souboj o vývoj vakcíny. „Pokračující konflikt mezi Spojenými státy a Čínou situaci komplikuje. Vědci musí spolupracovat a soustředit se na vývoj vakcíny. Místo toho tady probíhá souboj o to, kdo s ní přijde jako první,” myslí si finančník.

Komplikací jsou podle něj i dva odlišné vládní systémy – demokratický a autokratický. „Ozývají se lidé, kteří tvrdí, že bychom měli úzce spolupracovat s Čínou. Já toho takový fanoušek nejsem. Musíme totiž zároveň chránit naši demokratickou a otevřenou společnost. Do toho se přidává boj s klimatickými změnami. Musíme najít cestu, jak věci řešit současně. A to není rozhodně snadné,” připouští Soros, který však nehází všechny Číňany do jednoho pytle.

„Mnoho vzdělaných Číňanů si je vědomo toho, že utajování informací rozhodně není správné,” zdůrazňuje miliardář, jenž si v rozhovoru vzal na paškál i amerického prezidenta Donalda Trumpa, který podle něj nesdílí myšlenku otevřené demokratické společnosti.