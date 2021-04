Merkelová chystá pro Němce uzávěru čínského střihu

Epidemiologové očekávají, že po svátcích významně vzroste počet infikovaných právě kvůli tomu, že se opatření na Velikonoce nezpřísnila, jak se snažila Merkelová prosadit. Jednání kancléřky s premiéry by se mělo konat po svátcích, a to 12. dubna.

Přísný lockdown by mohl podle kuloárových informací zahrnovat plošný zákaz vycházení i během dne či rozsáhlé uzávěry škol. Místo regionálních a velmi odlišně uložených uzávěr by bylo možné nařídit ultra přísnou uzávěru v délce několika týdnů. Podniky by musely pravidelně testovat a byla by v co nejširším možném rozsahu nařízena práce z domova.