Merkelová chce prodloužit karanténu, zároveň ale rozvolňovat

Německo se kvůli pandemii koronaviru uchýlilo do karantény loni v listopadu, od té doby byla omezení opakovaně prodloužena a zpřísněna, následně se ovšem některá pravidla rozvolnila a to by se mělo dít i nadále.

Návrh Merkelové počítá s tím, že od pondělí 8. března by se mohlo setkávat více přátel či příbuzných, než je nyní dovoleno. Nově by se podle představ spolkové vlády mohlo scházet pět lidí z nejvýše dvou domácností, jako tomu bylo do začátku ledna, kdy se sešlosti omezily jen na jednoho člověka z cizí domácnosti. Děti mladší 14 let se do výčtu nepočítají. Ještě větší volnost by měly domácnosti v regionech, které vykazují méně než 35, případně 50 nových případů infekce na 100 tisíc obyvatel za sedm dní.

V Německu nyní činí tato sedmidenní incidence 65,4, v řadě okresů, a to zejména z hranic s Českem, ale přesahuje i hodnotu 200. Nejpostiženějším německým okresem je s incidencí 314 bavorský Wunsiedel im Fichtelgebirge, který sousedí s Karlovarským krajem.

V pondělí se v Německu otevřela kadeřnictví a již před 14 dny se mohly začít otevírat základní školy a školky. Zatím jsou ale v zemi zavřené obchody s výjimkou supermarketů a lékáren, nefungují hotely, zavřené jsou restaurace, bary, divadla, kina, muzea a galerie.

Několik spolkových zemí z vlastního rozhodnutí otevřelo i vybrané obchody, jako jsou zahradnická centra či prodejny s květinami. Nově by společná dohoda spolkové vlády a zemských vlád tyto rozvolňovací kroky sjednotila. Fungovat by mohly i další služby, jako jsou autoškoly nebo pilotní školy, podmínkou by ale bylo testování na koronavirus.

V závislosti na epidemické situaci pak návrh počítá i s dalším rozvolňováním, kdy by do obchodů mohlo více zákazníků, než dosud hygienická pravidla stanovují. Otevřít by mohly i galerie, muzea nebo zoologické zahrady.