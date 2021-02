Lockdown ztratil svůj smysl, prohlásil rakouský kancléř

Vláda v alpské republice proto nyní sází především na masivní testování, které v situaci, kdy chybějí vakcíny, může držet pandemii koronaviru pod kontrolou. „V našem malém Rakousku s méně než deseti miliony obyvatel provádíme každý týden přes 2,5 milionu testů. To znamená, že zhruba čtvrtina naší populace se každý týden testuje,“ uvedl Kurz v rozhovoru.

Masivní testování je podle něj prostředek, jak se dostat ze současné krize. „Čím více se bude testovat, tím víc pozitivních se najde, ti se hned dostanou do karantény a nenakazí další,“ tvrdí Kurz. Není to žádný všelék, protože virus stále existuje, ale je to výrazná pomoc.