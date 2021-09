Lobbisté v Bruselu odmítali vakcínu od Pfizeru, protože byla málo evropská

Odpůrci této vakcíny údajně tvrdili, že Unie by si ji neměla objednávat proto, že BioNTech se místo navázání spolupráce s jinou firmou v rámci EU spojil s americkým Pfizerem.

„Pokud dáme euro (německému) CureVacu nebo (francouzské) Sanofi nebo jiné evropské firmě, je to celé euro pro Evropu. Pokud dáme euro společnosti BioNTech, 50 centů vždy skončí v USA,“ argumentovali podle knihy The Vaccine, kterou napsal novinář Joe Miller ve spolupráci s tvůrci vakcíny, Němci tureckého původu Ugurem Sahinem a jeho ženou Özlem Türeciovou, majiteli BioNTechu.

Jaký byl dopad lobbování, není jasné, uvedl list The Daily Telegraph, i když připomíná, že Evropská unie objednala vakcíny od Pfizeru/BioNTechu až poté, co se v listopadu prokázala jejich účinnost. Udělala to o pět měsíců později než Spojené království a USA.