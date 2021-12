Liberecký kraj omezil PCR testy pro samoplátce

„Děti od 12 do 18 let potřebují PCR test prakticky vždy, když chtějí jít kamkoliv kromě školy, ZUŠ, tréninku nebo skautské schůzky. Třeba na večeři s rodiči do restaurace, do kina nebo do divadla. Ale dostat se včas na ten test a mít včas jeho výsledek je velké umění provázené velkou porcí stresu,“ řekla Jelínková.