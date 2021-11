Lékař z covid oddělení: Kdyby bylo očkování povinné, tak máme na jaře klid

Průměrně osm z deseti pacientů na covidovém oddělení III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze tvoří neočkovaní. Novinkám to řekl vedoucí lékař Lukáš Zlatohlávek, podle kterého většinu z nich tvoří odmítači vakcíny. Oproti předcházejícím vlnám přitom musí přijímat mladší ročníky, u kterých má covid rychlejší průběh a častěji končí smrtí. Podle Zlatohlávka by mohl být do jara klid, pokud by se všichni nechali naočkovat. Příklání se tak k povinné vakcinaci.