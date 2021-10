Lékař Balík: Školy nezavírejme, kontrolujme covid pasy

Popravdě jsem současný stav očekával, a to jak na základě informací z okolních zemí, především pak Velké Británie, kde došlo k razantnímu rozvolnění již 19. července, tak podle dat, která mi již v září jako předsedovi Společnosti intenzivní medicíny ukazoval šéf ÚZIS Ladislav Dušek a která se v současnosti naplňují.

Osobně vnímám za největší problém, který zde již od jara máme, že neustále zaměňujeme pozitivitu testu, a to mám na mysli zejména PCR testy, za nemoc či dokonce nakažlivost, což ne vždy platí.

Běžný PCR test detekuje nukleovou kyselinu viru, které tam může být i velmi malé množství. Nevypovídá to o tom, kolik toho viru v sobě člověk skutečně má, jaká je jeho infekční nálož, a tedy jak moc je jedinec nebezpečný pro své okolí.

Nechci fušovat do řemesla epidemiologům a hygienikům, naopak budu rád, když se budou dodržovat pravidla chování lidí a dodržování bude kontrolováno podobně jako jinde v Evropě.

Protože provádíme-li denně 23 až 25 tisíc PCR testů, stojí nás to každý den až 45 milionů, což za rok činí, pokud se nemýlím, skoro 15 miliard korun.

Tyto testy by měly být použity jen pro ověřování pozitivních antigenních testů či z důvodu sekvenování, tedy určování konkrétní mutace. Pro epidemiologické testování bych používal kvalitní antigenní testy, které jsou i tak pětkrát lacinější než PCR.

Jinými slovy, vakcinace vám PCR pozitivitu v populaci nezruší a vakcinovat pouze pro dosažení negativních testů třeba děti do 12 až 18 let opravdu nemá smysl.

Jakmile se tedy rizikoví pa­cienti s narušenou imunitou, jako např. onkologicky nemocní či lidé po transplantacích, dostanou do nemocnice, tyto léky by podle tohoto postupu dostat neměli.

Přitom jakmile se u nich rozjede těžká forma covidu, umírají násobně častěji. A to často bez ohledu na to, zda byli očkováni, protože u nich vakcinace nepřináší takovou ochranu jako u běžné populace.

Z informací, co máme, mohu potvrdit, že i v ambulantní péči se tyto protilátkové léky podávají pozdě, či dokonce nepodá­vají vůbec, což je skutečně tristní.

Protože v kombinaci s dobře načasovaným remdesivirem mohou zvrátit průběh onemocnění, a to i v případě, kdy je tento nemocný přijímán do nemocnice, kde nemusí poté potřebovat intenzivní péči.

Zapadáme do celonárodních statistik, kdy 70 až 75 procent nemocných s covidem v těžkém stavu u nás na oddělení jsou neočkovaní.

Třetí dávku já osobně doporučuji všem starším 65 let a rizikovým skupinám s poruchou imunity. Ale u lidí, kteří mají normální imunitu, byli očkováni a třeba i prodělali covid, tam třetí dávku nedoporučuji.

A ti by podání třetí dávky měli opravdu velmi zvažovat a rozhodovat se na základě svého zdravotního stavu a své vlastní rizikovosti, protože by se v jejich případě v podstatě jednalo o čtvrtou dávku, která by jim mohla i uškodit.