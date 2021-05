Léčbu plic po covidu potřebuje až 25 tisíc lidí

Do jejich péče se dostávají především pacienti, již museli být s covidem-19 hospitalizováni. „U těch s lehčím průběhem nemoci jsou trvalejší následky vzácné. Většinou léčíme ty se středně těžkým až těžkým průběhem, kteří museli být i mechanicky ventilováni, a musím říct, že i to trvalejší poškození plic s léčbou mizí. U nejtěžších případů je to individuální a zlepšení funkce plic může trvat déle než zmíněné dva měsíce,“ vysvětlil primář Sova.