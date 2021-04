Krátký a důrazný lockdown pro celé Německo: Merkelová je pro

Bavorský premiér Markus Söder k nadcházejícímu jednání s Merkelovou řekl, že nepočítá s uspíšením jednání, jak by si přál Laschet. Za problém považuje to, že spolkové země nejsou ohledně společného postupu jednotné. Za klíčový tak Söder považuje společný postoj v otázkách nouzové brzdy, možných výhod pro očkované a podmínek krátkodobé uzávěry.

„Všechno, co společně učiníme, má veliký přínos, v opačném případě by to byl jen záplatovaný koberec, ve kterém by se nikdo nevyznal,” řekl bavorský premiér o jednotném postupu spolkových zemí. „A podle současné situace se jednání tento týden neuskuteční,” dodal.