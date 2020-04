Koronavirus zkracuje lidem život v průměru o 10 let, zjistili vědci

Případ po případu zkoumali zdravotní stav zemřelých, u kterých byl potvrzen koronavirus. Soustředili se přitom na jejich chronické problémy a celkový zdravotní stav, všechny získané údaje následně srovnávali s tabulkami průměrného dožití Světové zdravotnické organizace (WHO) a s databází zdravotnictví ve Velké Británii.

Díky tomu byli podle vlastních slov schopni vytvořit co „nejrealističtější měřítko“ toho, jak koronavirus zkracuje lidem život. Podle jejich odhadů by lidé se svými obtížemi žili se svými charakteristickými problémy v průměru o deset let déle, kdyby nemuseli čelit onemocnění covid-19.