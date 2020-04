Koronavirus kosí britské zdravotníky. A zdá se, že rasa hraje roli

Britská vláda již nechala spustit vyšetřování tohoto výrazného nepoměru, který by znamenal, že lidem z etnických menšin hrozí těžší průběh nemoci po nákaze koronavirem. I počty mrtvých v nemocnicích ukazují na to, že by na tom mohlo něco být, ačkoli již rozdíl není tak markantní. Ze zemřelých 16 272 osob bylo 18 procent z menšin, v anglické populaci jich je však jen 15 procent.