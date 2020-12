Koronavirus a hygiena: Jak si správně mýt ruce, vyrobit dezinfekci nebo čistit mobil

Doma nebo v kanceláři je zásadní důkladné očištění klávesnice. Prvním krokem bývá její otočení vzhůru nohama a vysypání všeho, co tam nepatří. Posléze je dobré věnovat čas očistě kláves. Než se do toho dáte, je dobré nejdříve vypnout počítač, popř. klávesnici odpojit.

Dalšími místy, na něž se při obecném úklidu často zapomíná, jsou kliky dveří nebo vypínače světel. Mikrobiolog Chuck Gerba z Arizonské univerzity v americkém Tucsonu ale upozorňuje, že i na těchto místech ulpívají viry a bakterie a i z nich může dojít k přenosu nemoci. K očistě opět použijte přípravky na to určené, nejlépe na bázi alkoholu, pokud to materiál dovoluje.

Pokud jste rodiče a váš potomek je nemocný, dbejte na důkladnou dezinfekci plyšových hraček a veškerého povlečení, různých dek či podložek na hraní. Co můžete, dejte vyprat do pračky a následně nejlépe usušte v sušičce. Pokud to nejde, využijte co nejteplejší vodu a vhodný úklidový prostředek.