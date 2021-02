Kdo se nechá očkovat, bude mít výhody, tlačí Izrael na obyvatele

Televizní stanice Channel 12 ve středu uvedla, že vláda chystá ztížit přístup do posiloven, hotelů či restaurací těm, kteří očkování odmítnou. Zakázat neočkovaným lidem vstup do těchto veřejných prostor sice legálně nelze, je ale možné zavést povinnost předložení testů starých dva či tři dny. Podle izraelské televize, která citovala nejmenovaného úředníka z ministerstva zdravotnictví, může vláda ve snaze podpořit očkování ztížit dostupnost testů omezením testovacích míst či zavedením poplatků za ně.

Druhá fáze uvolňování, jak ji navrhuje ministerstvo zdravotnictví, by mohla začít 23. února při splnění určitých kritérií. Mimo jiné je třeba naočkovat do té doby oběma vakcínami tři miliony lidí a 90 procent Izraelců starších 50 let. Tato fáze podle místních médií počítá s otevřením například posiloven, hotelů (bez restaurací) či muzeí, ale zřejmě jen pro očkované či lidi s negativním testem starým maximálně tři dny.

Poslední fáze uvolňování by podle návrhu mohla začít 3. března, pokud budou naočkovány čtyři miliony lidí a 95 procent osob starších 50 let a splněna kritéria pro epidemickou situaci. Otevřít by se pak mohly malé restaurace a kavárny pro všechny, na větší veřejné akce by ale měl být povinný „zelený pas”, napsal server The Times of Israel.