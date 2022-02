Karantény paralyzují Česko. Doma dřepí už 628 tisíc lidí

„K úterý evidujeme 270 tisíc izolací a 358 tisíc karantén. V číslech jsou započítaní všichni, kteří dostali SMS, že jdou do izolace, resp. karantény, a to bez ohledu na to, jakým způsobem se do ní dostali,“ uvedl na dotaz Novinek mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.