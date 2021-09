Kandidáti na premiéra se pohádali v předvolební debatě, Bartoš chyběl

ANO by ve volbách opět vyhrálo, STAN poškozují Piráti

ANO by ve volbách opět vyhrálo, STAN poškozují Piráti Domácí

Lídr hnutí Přísaha Robert Šlachta se v diskusi pustil do ministra vnitra a šéfa sociální demokracie Jana Hamáčka kvůli vedení resortu. „Ministerstvo vnitra jste zdevastoval. Nevěřím vedení pana Hamáčka,“ řekl v debatě.

„Třicet tisíc lidí zemřelo. Je jasné, že stát to nezvládl. Měli jsme nejdéle zavřené školy. To se nedá svalit na opozici. Za to může vláda,“ uvedl lídr koalice Spolu Petr Fiala.