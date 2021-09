Kam se poděly výsledky šestiny škol? Hledáme, zní z krajů

Podíl škol, které se zapojily, se stále pohybuje mezi 86 a 87 procenty. „Zvyšuje se to jen velmi pomalu,“ řekl Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

To, že část škol odložila začátek školního roku až na tento týden, připustil i Jiří Zajíček, šéf Unie školských asociací (CZESHA), která zastřešuje střední odborné školy. „Možná někde začali učit až dnes, ale to procento (chybějících údajů) je příliš vysoké. Netuším, čím to je,“ řekl v pondělí Právu.