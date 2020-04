Jedenáct zoo se bouří a chce otevřít dřív

Vláda otevření zoo zařadila až do jedné z posledních fází harmonogramu rozvolňování krizových opatření. Ředitelé zahrad v otevřeném dopise vládě upozornili, že na zoo lze z epidemiologického hlediska nahlížet stejně jako na veřejný park. „Dostáváme se do období, kdy běžně návštěvnost v našich zahradách stoupá. Každý další týden, v němž budeme bez návštěvníků, bude znát,“ míní ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

„Když pokladnu nenaplníme, nebudeme schopni naplňovat naši činnost, počínaje ochranou přírody, vzděláváním. Když vyděláme, naši zřizovatelé budou mít větší prostor směrovat finance do jiných oblastí včetně charity, sociální oblasti, zdravotnictví,“ vysvětlil Nejedlo. Ztráty na tržbách se v českých zoo pouze za březen a duben pohybují okolo sta milionů korun. Přitom náklady na provoz lze redukovat jen minimálně.

„Podle informací našich kolegů od 3. května otevírají například zoologické zahrady v Německu včetně Lipska, Kolína nad Rýnem nebo Drážďan,“ dodala mluvčí Safari Parku ve Dvoře Králové Markéta Grúňová. Podle ředitele královédvorské zoo Přemysla Rabase přijde zařízení jen za březen a duben o asi 10 milionů korun. Uzavření zahrady i v květnu by tuto částku zdvojnásobilo.

„Zoologické zahrady se zcela jistě mohly otevřít dřív i vzhledem k tomu, že mohou omezit počet návštěvníků. My jsme schopni pustit do areálu za hodinu například pouze sto návštěvníků. Vstupenky můžeme prodávat v předprodeji, takže by tu žádné fronty u pokladen nevznikaly,“ řekl ředitel zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou Vladimír Pokorný.