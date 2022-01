Je to marné. Nakazíme se úplně všichni, řekl šéf lékařské asociace

Zvláštní vyslanec WHO pro covid David Nabarro odrazoval od přirovnávání covidu k chřipce. Podle listu The Daily Mail se tak stalo jen pár dní poté, co britská vláda sdělila, že hodlá viry chřipky i covidu léčit stejně.

„Neříkáme, že by se to (tj. omikron) mělo považovat za něco jako chřipka nebo vlastně jako cokoli jiného – je to nový virus a my s ním musíme dál zacházet, jako by byl plný překvapení, velmi ošklivý a docela mazaný,“ řekl Nabarro televizi Sky News.