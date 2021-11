Jak v Evropě utahují smyčku kolem neočkovaných

Německo zrušilo už v polovině října také bezplatné testy. Ty si tak musí všichni hradit ze svého. Pocítí to zejména neočkovaní, kteří se testem budou muset prokazovat před vstupem například na kulturní či sportovní akce.

Zřejmě nejpřísnější režim platí v Itálii . Od poloviny října se tam musí všichni pracující prokázat zeleným pasem. Koho v práci chytí bez něj, hrozí mu pokuta 600 až 1500 eur (15 300 až 38 400 korun). Jedinci, kteří do práce nedorazí, protože nebudou mít zelený pas, budou označeni jako neoprávněně absentující a přijdou o mzdu za každý neodpracovaný den.

Pokud si dotyčný do pěti dnů nezjedná nápravu a neprokáže se v práci zeleným pasem, může ho zaměstnavatel vyhodit.

Lidé, kteří se nenechají očkovat, musí v práci svou bezinfekčnost prokázat antigenním testem, který je v Itálii platný dva dny. Testy si lidé hradí sami. Jejich cena je 8 eur (200 korun) pro nezletilé a až 15 eur (380 korun) pro dospělé. Při běžné pracovní době od pondělí do pátku tak musí lidé na test nejméně třikrát, tedy až dvanáctkrát měsíčně. Cena se tak za měsíc může vyšplhat až na 180 eur (4600 korun).

V Británii platí povinnost prokázat se plným očkováním nebo negativním testem při vstupu do všech veřejných objektů, ale i do restaurací, kin a dalších podniků. Nárok na covidovou nemocenskou mají ti, kteří byli posláni do karantény po kontaktu s nakaženým, nebo v případě projevení příznaků.