Jak to bude se shromažďováním: Na poutě ano, na kroužky stále ne

Od příštího týdne se uvolní shromažďování osob, a to tak, že se venku bude moci scházet až dvacet osob, ve vnitřních prostorách maximálně deset. Neznamená to však, že by se mohly začít pořádat zájmové aktivity. Povoleny jsou jen menší oslavy, přehlídky či poutě.