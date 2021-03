Izrael zveřejnil cenu za vakcíny Pfizeru

Před týdnem izraelské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že u očkovaných má lepší data, než očekávalo. Jen zhruba 0,14 procenta Izraelců naočkovaných dvěma dávkami se i po vakcinaci nakazilo koronavirem a pouze 0,02 procenta vykazovalo příznaky nemoci covid-19, a to většinou mírné.

Díky proočkovanosti navíc Izrael od 21. března znovu otevře všechny noční kluby a bary. Podmínkou pro vstup do nich bude tzv. zelený pas, kterým se mohou prokázat lidé naočkovaní oběma dávkami či lidé, kteří už covid-19 prodělali v posledních třech měsících.

„Reprodukční číslo nám poprvé kleslo pod hodnotu 0,8, stejně tak klesl počet nemocných s těžkým průběhem covidu. To vše díky pěti milionům Izraelců, kteří se nechali naočkovat. Je čas otevřít všechny kluby a bary,” uvedl ministr zdravotnictví Juli Edelstein.

Od příštího týdne by do všech otevřených prostor pro majitele zelených karet mohli i lidé, kteří dosud nebyli naočkovaní. Podmínkou ale bude, aby před vstupem do budov měli negativní test na koronavirus.