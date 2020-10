Izrael se v uzávěře zlehka nadechuje

Statistika ministerstva zdravotnictví podle listu The Times of Israel hovoří o průměrných 7,3 až 7,8 procenta. Denní přírůstek, který před uzávěrou překračoval pět tisíc, se v posledních dnech pohybuje pod třemi tisíci. Pokud tento trend vydrží, příští týden by mohlo začít pozvolné uvolňování.