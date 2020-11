Italská vláda chce zakázat o Vánocích půlnoční mše

„Nebudou to Vánoce jako ty v dřívějších letech, musíme si říct pravdu, jsme uprostřed velmi nebezpečné epidemie,“ řekl ministr zdravotnictví Roberto Speranzo. Příslušný dekret má vláda vydat během několika dnů. Na dotaz, zda bude zákaz platit i pro věřící jdoucí na půlnoční mše, uvedl: „Zákaz vycházení je zákaz vycházení.“

Současná přísná opatření zavedla italská vláda začátkem listopadu, zatím platí do 3. prosince. Do té doby musí vláda vydat nový dekret. Nyní je Itálie rozdělena na tři zóny (červenou, oranžovou a žlutou), do nichž jsou zařazovány regiony podle epidemických kritérií. V celé zemi platí zákaz nočního vycházení, v červené zóně je omezen pohyb lidí i ve dne a zavřena většina obchodů. V červené a oranžové zóně jsou pro veřejnost zavřeny restaurace a bary, které smějí nabízet jídlo jen s sebou.