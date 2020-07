Itálie má problém s nakaženými Bangladéšany

Před deseti dny přiletělo do Říma letadlo z bangladéšské metropole Dháky s 225 cestujícími, z nichž 21 bylo nakaženo koronavirem. Všichni pasažéři skončili v karanténě a Itálie vystavila letům z Bangladéše embargo nejméně do 31. července. Podle zástupců regionu Lazio, pod který Řím spadá, však do země stihly proniknout stovky nakažených Bangladéšanů.