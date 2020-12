Hygienik by mohl zavírat školy či obchody, navrhuje Blatný

Zákon o zřízení Státní hygienické služby tak má nejen centralizovat hygienické stanice, ale dát také hlavnímu hygienikovi jakožto náměstku ministra zdravotnictví pravomoci, které zatím přísluší vládě, jež k omezením potřebuje vyhlásit nouzový stav.

Návrh, který počítá s pokutou za porušení zákona od 50 tisíc do tří milionů korun, včera po jednání vlády hájil šéf zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s tím, že právě „takový zákon potřebujeme“.

Tyto nápady jsou tak šílené, že jde buď o nejapný žert, nebo o přípravu na další výměnu ministra zdravotnictví.

„Zákon dá možnosti v rizikových situacích, jako je tato, centrálně řídit určité věci, zejména skrze hygienickou službu. Záměrem je zřídit Státní hygienickou službu a skrze tuto službu být schopni korigovat ochranná opatření tak, aby nebylo potřeba mít nouzový stav,“ prohlásil a potvrdil, že vláda navrhne, aby zákon parlament schválil v legislativní nouzi.

Místo stavu nouze

Hlavní hygienik by podle návrhu měl mít dále pravomoc omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, omezit vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, manikúry, služby masérů, tetovací salony, solária, sauny nebo koupaliště.

Poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb by mohl zakázat návštěvy nebo omezit provoz. Státním institucím, obcím či krajům by mohl nařídit vyčlenění objektů i izolaci nebo karanténu osob.

Mohl by také nakázat používání dezinfekčních prostředků, podání léků nebo právě mimořádné očkování. Pokud by byl zákon stvrzen v navržené podobě, měl by platit od července příštího roku. Již nyní je ale zřejmé, že jeho schválení nebude jednoduché.

Občanští demokraté a piráti kritizují mj. to, že Státní hygienická služba má mít podle nového návrhu možnost rozhodovat o zavádění opatření či trasování mobilů osob, které by úředníci vyhodnotili jako pozitivně nakažené.

Šílený Velký bratr

„Tyto nápady jsou tak šílené, že jde buď o nejapný žert, nebo o přípravu na další výměnu ministra zdravotnictví. Plošná omezení podnikání, shromažďování nebo omezení svobody pohybu musí být schvalována jen pod kontrolou vlády a Sněmovny,“ komentoval návrh šéf ústavně-právního výboru Sněmovny Marek Benda.

Podle pirátského místopředsedy zdravotnického výboru Petra Třešňáka se „ministr Blatný rozhodl zákonem centralizovat správu pod ředitelství hygienické služby a koncentrovat moc mimo jakoukoliv kontrolu“. Jak dodal, sledování telefonů je zásah do soukromí.

„Vznik Velkého bratra, který bude trasovat váš mobilní telefon, by byl značným osekáním osobních svobod. A to, aniž by zákon jasně definoval dohled nebo kontrolu nad takovým šmírováním a zneužitelností dat,“ uvedl Třešňák.

Proti návrhu se ozvali také odborníci na zdravotnické právo.