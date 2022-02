Hostinští: Žádné velké návaly po rozvolnění nečekáme

Žádný nával nečeká ani provozovatelka restaurace v lázeňské Třeboni.

„Restauraci provozuji 12 let. A to, co se děje za poslední dva roky, na to nemám slov. Musela jsem propustit tři lidi, nezaplatila bych je. V restauraci ve středu pracuju jen já a moje dcera. Třeba v úterý přišlo na oběd pět lidí a večer zavíráme ve 20 hodin, protože pár lidí si dá pivo a to je vše,“ řekla Jana K.

Jsem už tím vším tak znechucená, že jsem si zažádala o předčasný důchod Jana K., provozovatelka restaurace

„Jsem už tím vším tak znechucená, že jsem si zažádala o předčasný důchod. Nevěřím, že po rozvolnění se lidi vrátí. Doby, kdy bylo plno přes obědy i večeře, jsou podle mého názoru dávno pryč,“ dodala.

Žádný bezbřehý optimismus nepanuje ani v brněnských restauracích.

„Lidé se naučili si jídlo nechat dovézt do práce. Když se domluví pár kolegů, mají i dopravu zdarma. A že by se teď najednou všichni zbláznili a vyrazili na jídlo k nám, to asi nehrozí,“ řekla v úterý Právu obsluha poloprázdné restaurace specializující se na hamburgery v centru Brna.

Hospodští se navíc často s kontrolou certifikátů vůbec neobtěžují, takže kdo chtěl i při nesplnění podmínek do některého z podniků zavítat, měl velkou šanci, že uspěje.

„Do úterního dopoledne jsme vyřizovali jen dvě žádosti o rezervaci míst na pátek. Do restaurací se teď nikdo nehrne. Čím to je? Asi je to souhrn řady věcí – od toho, že si lidé odvykli, až po zdražování, kvůli kterému jídlo v restauraci raději oželí,“ uvedla Lýdie Lamková, provozovatelka restaurace v centru Liberce.

Ani v oblíbených pražských restauracích se chystané rozvolnění na rezervacích zatím neprojevilo.

Například Luboš Dupák, manažer Lokálu Dlouhá na Starém Městě, v úterý označil počet rezervací za standardní. Hlavně je zájem o obědy a večeře, jinak je hostů méně. Dupák přivítal, že už nebude nutné vyžadovat od hostů potvrzení.

Žádný zásadní příliv nových rezervací nezaznamenali ani v oblíbené restauraci Stejkárna na pražské Letné.

Zatím žádnou reakci na zrušení kontrol o očkování nebo prodělání nemoci nezaznamenala ze strany klientů Eva Drdová, majitelka kopřivnického Salonu Eva.

„Nával nemám, spíše mi v poslední době klientky odešly,“ uvedla. Podle manikérky a pedikérky bude nějakou dobu trvat, než si lidé zase zvyknou, že budou moci chodit na služby či do restaurací bez potvrzení či kontrol.

„Samozřejmě zákaznice, které nemohly využívat naše služby, protože nebyly očkované, se už objednávají. Ale rozhodně to zatím není návrat k situaci před covidem,“ řekla Právu Jana Svobodová, kadeřnice v Hradci Králové.

Příčin je podle jejího mínění víc. Stále je hodně lidí nemocných nebo v karanténě, mnozí si ale také odvykli využívat jejich služeb.

Zvláštní situaci způsobilo ohlášené rozvolnění v některých provozovnách v Kraji Vysočina.

V regionu, který byl zatím na chvostu koronavirové statistiky, totiž právě začíná naplno úřadovat omikron, což vtisklo očekávanému loučení s pandemií pachuť.

„Místo toho, aby se mi zákaznice začaly hrnout, spíš se odhlašují – protože onemocněly,“ řekla kadeřnice Jana Havlíčková z jihlavského studia EGO.

O fitka zájem v lednu

Trochu jiné je to ve fitness centrech, která zaznamenávají nápor po Novém roce a postupně návštěvnost slábne.

„Myslím, že se někdo, kdo se očkovat nechtěl, vrátí, ale nebude to nijak zásadní. Zájem je především v lednu a v únoru lidi odpadávají. Spíš bychom potřebovali, aby u cvičení vydrželi a zájem jim vydržel po celý rok. Očkování nehraje až takovou roli,“ uvedl majitel fitness centra v Českých Budějovicích.

Dalšího rozvolnění se už nemůže dočkat zlínská fitness trenérka Edita Kostelecká. „Počet zájemců o moje lekce byl stále stejný, ale kvůli covidu jsem musela mít menší počet lidí na lekci. S přicházejícím rozvolněním jich opět bude víc,“ řekla.