Hamáček tlačí na Blatného kvůli zpřístupnění ivermektinu

„Chápu, že nemá splněny všechny náležitosti, ale pokud se ukazuje, že může pomoci v léčení covidu-19, a ukazuje se, že nepřináší zásadní komplikace, mělo by se zajistit, jak jej učinit dostupným,“ uvedl v pondělí Hamáček na tiskové konferenci.

Mnohem rychlejší by byl dovoz tohoto léku do ČR

Ivermektin se k léčbě pacientů s covidem používá na Slovensku, u nás ale není registrovaný. Zejména chybí širší klinické studie, které by jeho přínos prokázaly.

Premiér Babiš nedávno řekl, že by měl být lék dostupný co nejvíce pacientům.