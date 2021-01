Hamáček je proti otevření skiareálů

„Za sebe říkám – v situaci 9000 nově nakažených denně (za úterý přibylo 9144 případů, za pondělí 6953 – pozn. red), přeplněné nemocnice, vyčerpaní zdravotníci, reprodukční číslo blížící se 1, britská mutace viru za rohem – to není moment na otevírání sjezdovek,“ napsal šéf sociálních demokratů Hamáček na Twitter.

Otevřít lyžařská centra chce dlouhodobě vicepremiér Havlíček. V pondělí na vládě prosazoval obnovení jejich provozu již v pátek, a to za přísných epidemiologických podmínek. Jenže neuspěl – vládě se zdála doprovodná hygienická opatření málo přísná.

„Navrhoval jsem, aby byly skiareály v režimu uvolnění již od pátku tohoto týdne. Vládou to ale přijato nebylo. Dostal jsem za úkol dopracovat některá opatření,” uvedl Havlíček v pondělí.

O nové verzi návrhu by měla vláda jednat ve středu odpoledne.

Havlíček poukazoval na to, že v Česku je asi 450 lyžařských středisek, které do státního rozpočtu ročně přinášejí zhruba 13 miliard korun a zaměstnávají 45 000 převážně místních obyvatel. Opatření navrhoval podobná jako v Rakousku.

„Systém by vycházel z řízení front, z počtu lidí na lanovce a z povinných respirátorů FFP2. S ohledem na nesouhlas se pokusím připravit ještě přísnější režim,” řekl v pondělí Havlíček a naznačil tak, že v nové úpravě by mohl být ještě menší počet přepravovaných osob na lanovce a změny by se měly týkat také systému kontrol.