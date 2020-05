Halucinace, zmatenost, delirium provází nákazu koronavirem, tvrdí vědci

Vážný průběh onemocnění covid-19, které způsobuje nákaza novým typem koronaviru, provázejí u některých pacientů halucinace a zmatenost, píše BBC. Odvolává se na studii uveřejněnou v odborném časopise The Lancet. Těžký průběh choroby podle vědců zanechá v psychice pacientů stopy i poté, co se uzdraví, varují vědci. Lékaři by se u nich měli zaměřit na depresi, úzkost a posttraumatickou poruchu.