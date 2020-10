Generál Bubeník: Je lepší mít polní nemocnici připravenou

To ředitelé dokážou v řádu desítek hodin. Výstavba polní nemocnice vyžaduje deset dnů, protože se tam musí vybudovat kompletní infrastruktura. Je to o tom, aby tady byla záloha, kdyby nastala situace, když pouhá reprofilizace lůžek nestačí.

Zatím si to nemyslím. I podle vyjádření profesora Černého, šéfa klinické skupiny ke covidu, nedostatek lůžek zatím nehrozí. Ale epidemiologická situace má svou dynamiku a je lepší být připraven a mít záložní zařízení než potom kvapně dělat vyloženě polní nemocnici.

Určitě je nemáme ve skladu ani na kavalci, normálně pracují ve vojenských a fakultních nemocnicích, na záchrance nebo ve vojenských ambulancích. V naprosté krizi, kdy už nebudou nemocnice zvládat akutní pacienty a budou muset uvolňovat lůžka, tak lékaře a sestry ze všech zařízení stáhneme. Podotýkám, že v nemocnicích pracují vojáci jednotlivci nebo malé skupiny, takže to krizové stažení bude mít vliv na chod nemocnice, ale zase ne zásadní.

Polní nemocnice bude zařízení druhé kategorie podle metodiky ministerstva zdravotnictví pro pacienty, kteří nebudou ještě v takovém dobrém stavu, abychom je propustili domů. A je jasné, že pro následnou péči je potřeba méně personálu než při péči akutní. Pro pacienty to bude taková přestupní stanice. Když se zhorší, tak tam budou ventilovaná lůžka. Je to výhodnější, než je dávat do hotelu, kdy se na ně jednou denně přijde podívat lékař.