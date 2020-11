Gastronomie je na kolenou, propad tržeb je obrovský

Když se podíváme na malé a střední firmy a živnostníky, tak na které obory teď dopadla omezení nejdramatičtěji?

V první řadě samozřejmě na segment gastronomie. Ten je úplně na kolenou a propad tržeb je obrovský. To, že mohou mít otevřená výdejní okénka, je pro ně jakási záchranná brzda.

Ti, co stojí u výdejního okna, do Antiviru Plus nespadají. Dostanou míň než ti, co sedí doma

Problém ale je, že ty provozy spadají do programu Antivirus Plus. Dostávají sto procent náhrady mzdy za ty, co zůstanou doma a nic nedělají. Ale ti, co stojí u okénka, do toho režimu nespadají. Takže ti, co jsou v práci a pracují, dostanou míň než ti, co sedí doma.

Jak to?

Příklad z jara: těm, co jsou doma, se totiž náhrada počítá jako průměr z předcházejících tří měsíců, ale ti, co jsou v práci, mají snížené mzdy o 10 až 20 procent, protože firma na to prostě nemá, měla nižší příjmy a osekává náklady, kde to jde. Čili ruší se všechny benefity, odměny a snižují se mzdy.

Příklad z praxe nyní: majitel čistírny a prádelny musí mít otevřeno, zaměstnanci stojí v práci, ale přes den nikdo nepřijde. Čili zaměstnance musí zaplatit, ale tržby jsou nula.

Jak ten propad gastronomie vypadá v číslech?

Do vyhlášení druhé vlny byl propad od března 30 miliard korun, tehdy se odhadovalo, že do konce roku to bude 45 miliard. Ovšem to nečekali, že bude další vlna a budou se znovu zavírat hospody. Takže ten propad bude mnohem vyšší.

Ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová Foto: archiv

Reálně u 40 procent restauračních zařízení hrozí, že budou propouštět, někteří už propouštějí. Gastronomie přitom zaměstnává 150 tisíc lidí. Teď je důležité, zda stát prodlouží podporu pro postižené provozy ještě alespoň do konce března, protože ty zimní měsíce leden a únor, ty jsou z celého roku vždy nejslabší, i bez covidu.

Provozovatel stravenek Ticket Restaurant nedávno oznámil, že po vaší výzvě sníží provizi na 4,5 procenta, vítáte to? Provizi měli tuším asi sedm procent?

Ano, až kolem sedmi procent, i když oni říkají, že to s každým podnikem mají vyjednané individuálně. Do toho tolik nevidím, ale v každém případě jsme rádi, že to vyslyšeli, a nyní čekáme, jak se k tomu postaví rozvážkové služby.

Ty si prý berou ještě větší vysoký podíl…

Rozvážková služba si bere 25 až 40 procent ceny jídla. Hospoda to musí uvařit, dát k tomu ještě krabičku, což je další náklad. A pak mají ještě nechat až 40 procent té rozvážce? Takže někteří si prostě řekli, že se jim to nevyplatí, že to dělat nebudou.

Známé mobilní aplikace na rozvoz jídla, to jsou ty, které se pohybují na horní hranici toho poplatku?

Ano, je to tak.

A co další postižené obory mimo gastronomii?

Volal mi zrovna jeden malíř, že manželka je pozitivní a on musí do karantény. Přitom má příští týden malovat zakázku za 200 tisíc Kč a hrozí mu tam penále, když nezačne.

Pomohl by nám odklad splátek úvěrů, banky v tomto ohledu tedy moc vstřícné nejsou

Ptal se, zda má šanci dostat kompenzační bonus. Jak to analyzuji, tak mu budu muset říct, že bohužel ne, protože on není navazující profese na uzavřené provozy, jako třeba když potravinářská firma dodává restauraci. Jeho provoz uzavřený nebyl, ani nemaluje v uzavřeném provozu, jen má smůlu. Tak to je docela vážný problém, navíc OSVČ nedostává prvních 14 dní nemoci či karantény nic.

Kdo vám ještě volá?

Pak mají problém třeba ženy, často maminky samoživitelky, které vaří různé marmelády, džemy a prodávají to. Nyní musí být s dětmi doma na ošetřovačce a dostávají 500 korun denně podpory. To jim na živobytí vůbec nestačí.

Píšou mi často úplně zoufalé a hodně se ptají po tom, zda by mohly mít odpuštěno sociální pojištění podobně, jako fungoval přes léto Antivirus C, že firmy do 50 zaměstnanců nemusely odvádět sociální pojištění. Ale naráží to u ministerstva práce, podle kterého to nejde prominout jen pro určité sektory, jenom plošně.

Můžete tedy shrnout, co z těch kompenzačních a podpůrných programů funguje a co ne?

Program Covid – nájemné běží, i ošetřovné běží. Kompenzační bonus Senát vrátil, tam musí podnikatelé počkat na doběhnutí legislativního procesu, poté bude na stránkách Finanční správy zveřejněn formulář žádosti, který by měl být jednoduchý, a přikládat se bude čestné prohlášení.

Pomohl by nám odklad splátek úvěrů, banky v tomto ohledu tedy moc vstřícné nejsou.

Další problém je, že nás bude čekat propouštění lidí, to totálně zdecimuje firmy, protože výpovědní lhůta a odstupné jsou dohromady pět mezd. My bychom potřebovali, aby se po určité období upustilo alespoň od toho odstupného, aby to na sebe převzal stát.

Tak, aby firmy mohly propustit hned a pracovník šel na úřad práce a mohl hned od 1. dne dostat podporu. To podle našich informací navrhovala i sama ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) asi před měsícem, ale nebyla vyslyšena, to nás docela překvapilo. Firmám by to hodně pomohlo. Udržely by hotovost a spíše přežily. Když nepřežijí, lidi stejně propustí a bude je platit stát tak jako tak.

Propouštět se podle vás bude, i když je prodloužený program na podporu zaměstnanosti Antivirus?