Francie: Povinná vakcína pro zdravotníky i hasiče

Z výsledného textu nakonec vypadlo kontroverzní ustanovení, které by umožňovalo propustit zaměstnance zmíněných institucí, pokud by vakcinaci odmítli. Zákon ale dává možnost pozastavení jejich platu. Norma současně rozšiřuje povinnost lidí prokazovat se tzv. covid pasem, který obsahuje záznamy o očkování, prodělání nemoci covid-19 a testech. Dosud to bylo nutné při návštěvě kin, divadel nebo muzeí.