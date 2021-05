Firma Johnson & Johnson dočasně omezila dodávky vakcín do EU

Farmaceutická společnost Johnson & Johnson dočasně omezila dodávky své vakcíny proti covidu-19 do zemí Evropské unie, sdělil to mluvčí Evropské komise. Unijní exekutiva čeká, že se firma brzo navrátí k pravidelné výši dodávek. Brusel nadále počítá s tím, že do konce prázdnin dostane vakcínu 70 procent všech dospělých obyvatel EU.