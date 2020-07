Přehledně: Evropské země zpřísňují opatření proti koronaviru

Od lidí přijíždějících do země z rizikových oblastí přes hranice se Slovinskem a Maďarskem budou rakouské úřady požadovat potvrzení o negativním testu na virus SARS-CoV 2. Ve čtvrtek v Rakousku bylo potvrzeno 170 nových případů, což je nejvíce od 11. dubna.

V restauracích a kavárnách je nebudou muset hosté mít jen u stolů. Budou ale muset nechávat na sebe personálu kontakt. Ve čtvrtek to oznámila premiérka Sophie Wilmesová. Zakazuje se i noční prodej a nesmějí se konat veletrhy a konference. Při zhoršení situace není vyloučeno ani omezení pohybu.

Ve Francii bylo tento týden nařízeno povinné nošení roušek v zakrytých veřejných prostorech poté, co se vyskytlo několik lokálních ohnisek nákazy. Týká se to nejen prostředků hromadné dopravy, ale také obchodů, kin, muzeí a kostelů, uvedl web Republicanworld.

Vstup do obchodů pouze s rouškou platí od pátku i v Anglii, kde musejí mít lidé od 15. června roušky ve veřejné dopravě a při návštěvě zdravotnických zařízení. Výjimku mají pouze děti do deseti let. Lidem, kteří při nakupování zakrytí obličeje odmítnou, hrozí pokuta ve výši až 100 liber (2900 Kč).